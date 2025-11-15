Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. ve 69. dakikalarda Nick Woltemade kaydetti.

LEROY SANE ASİST YAPTI

Galatasaray forması giydiği dönemden bu yana ilk kez Almanya Milli Takımı ile maça çıkan Leroy Sane, mücadeleye ilk 11'de başladı. Woltemade'nin ilk golünün asistini yapan Sane, 79. dakikada oyundan çıkarken yerini Jamie Leweling'e bıraktı.

Bu sonuçla beraber Almanya, 12 puana yükseldi ve Dünya Kupası'na direkt katılma hedefi doğrultusunda grupta liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 0 puanda ve son sırada kaldı.