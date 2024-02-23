Letonya Rusya ve Belarus'tan tarım ürünü ithalatını yasakladı

Züleyha Öncü
Letonya Rusya ve Belarus'tan tarım ürünü ithalatını yasakladı
Tarım ve yem ürünlerinin Rusya ve Belarus'tan Letonya'ya ithalatı yasaklandı.

Letonya Parlamentosu ülkenin mevcut tarım ve kırsal kalkınma yasasında değişiklik yaparak Rusya ve Belarus’a yönelik kararlar aldı. Böylece Letonya artık bu ülkelerden tarım ürünü ithalatını yasakladı.

Yasağın, özellikle Letonya topraklarına ithal edilen ürünler için geçerli olduğu, ülkeden diğer Avrupa ülkelerine transit geçen tarım ürünlerinin ithalat yasağıyla karşılaşmayacağı açıklandı.

Letonyalı parlamenterler bu kararı haklı çıkarmak için Letonyalı çiftçilerin son protestolarına atıfta bulunurken, yerel tarım üreticileri, Letonyalı çiftçilerin mallarının kârlılığını etkilediği için Rus ve Belarus tarım ürünlerinin yalnızca ithalatının değil aynı zamanda transit geçişinin de yasaklanmasını talep etmişlerdi.

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