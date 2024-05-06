Letonya’da uçak otoyola iniş yaptı. Sürücüler gözlerine inanamadı

Letonya’nın Adazi şehrinde 2 kişilik bir küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Adazi kentindeki bir pilot eğitim okuluna kayıtlı Tecnam P2008 model tek motorlu uçak dün teknik sorunlar yüzünden otoyola acil iniş yaptı. Letonya polisi, acil inişe uçağın kanadındaki bir sorunun neden olduğunu açıkladı.

O sırada uçakta iki kişi olduğu ve yaralanan ya da ölen olmadığı açıklandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan acil iniş görüntülerinde uçağın akan trafiğe rağmen otoyola indiği görüldü.

İniş sırasında uçağın trafiğin akış yönüne uyumlu şekilde indiği ancak kanadının bir levhaya çarpması sonucu karşı şeride geçtiği görüntülendi. Acil iniş sırasında şans esiri kimseye bir şey olmadı.