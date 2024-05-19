Letoon antik kentinde Domates Festivali

Kaynak: İHA
Letoon antik kentinde Domates Festivali
30 yıl aradan sonra Letoon Antik Kenti, ünlü sanatçıların katılımıyla Domates Festivali'nde Seydikemer halkıyla yeniden buluştu.

Seydikemer’in gelenek ve göreneklerinin yaşatılmaya devam ettiği bu etkinlik, Muğla’nın tek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde, ünlü sanatçılar Bedia Akartürk, Coşkun Sabah ve Gökhan Güney, halk konseri vererek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festival, Gökhan Güney'in sahneye çıkmasıyla başladı ve ardından Bedia Akartürk'ün nostalji dolu performansıyla devam etti. Binlerce katılımcı, birlikte türkü söyleyip yöresel oyunlar oynayarak geceye renk kattı. Konserin son sanatçısı Coşkun Sabah, şarkılarını seslendirirken seyircilerin arasına inerek onlarla fotoğraf çektirdi ve samimi anlar yaşandı.

Festival boyunca büyük bir coşku hakim olurken, AK Parti Milletvekili Yakup Otgöz ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Letoon Antik Kenti'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, Seydikemer halkı için unutulmaz bir gece olarak hafızalara kazındı.

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