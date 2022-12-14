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Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek mi? Levent Göktaş kimdir?

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş’ın iadesi söz konusuydu. Son dakika gelişmesine göre Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinde Levent Göktaş’ın iade talebi Bulgaristan tarafından değerlendirildi. Peki, Levent Göktaş Türkiye'ye iade mi edilecek? Levent Göktaş kimdir?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:12
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Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek mi? Levent Göktaş kimdir?

Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek mi? Levent Göktaş kimdir?
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Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş’ın, “Tasarlayarak Öldürme” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti. Bulgaristan makamlarında Levent Göktaş’ın iadesi değerlendirildi. Peki, Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek mi? Levent Göktaş kimdir?

18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun faillerinden biri olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş’ın iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Levent Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “Tasarlayarak Öldürme” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti.

Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?

Mustafa Levent Göktaş 8 Haziran 1959 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde Çerkes asıllı Göktaş asker ve aynı zamanda avukattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldığı iddia edildi.

Levent Göktaş, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Levent Göktaş, suçlamaları reddetti.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi.

Levent Göktaş'ın hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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