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Levent Kırca deprem vergisinin kaderini yıllar önce skeç yapmış

Televizyonun unutulmaz komedi programı 'Olacak O Kadar'la milyonların gönlünde taht kuran merhum sanatçı Levent Kırca'nın yıllar önce deprem vergisi skeci, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:47
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Levent Kırca deprem vergisinin kaderini yıllar önce skeç yapmış

Levent Kırca deprem vergisinin kaderini yıllar önce skeç yapmış
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Usta sanatçı Levent Kırca deprem vergisi skecinde bir bakanı canlandırıyor. Kırca toplantı yaptığı kurmaylarına para bulmak için önerilerini sıralarken aldığı cevaplar önce güldürüyor sonra da düşündürüyor.

Levent Kırca  "Arkadaşlar şu depremzedeler için toplanan yardımlar var ya onları olduğu gibi iç borçlara yatıralım. Kimsenin ruhu duymaz" dedi.

Gülüşmelerin ardından Kırca sert bir tavır sergileyerek "Ne gülüyorsunuz. Ne var gülünecek, ne gülüyorsun" deyince "Gülenlerden biri "O paraları zaten kullandık sayın bakanım. Üstelik halk da duydu. Bir tek sizin ruhunuz duymamış" yanıtını aldı.

Kırca "Tamam tamam, bulacağım bir çare. Ek vergiler ekleyelim. Yeke yek, eke ek vergiler koyalım" deyince toplantıda bulunan bir kişi "Zaten çıkardığımız eke ek vergisiydi bakanım.  Zar attık ek geldi. Vatandaş kaybetti biz kazandık. Ama yine de içerideyiz" dedi.

Bunun üzerine Kırca "Allah'ım bir şeyler yapmam lazım" diyerek ellerini açarak "Allah'ın sen büyüksün para bulmamız" derken bir kişi koluna dokununca "Allah'la arama girme. Para bulmam lazım yarabbi" dedi.

Bir süre sonra bakan ve kurmayları masa başında eğlenirken, kurmaylarından bir kişi içeriye girerek "Sayın bakanım, sayın bakanım müjdeler olsun" deyince bakan rolünü oynayan Levent Kırca "Ne oldu yahu" diyor heyecanla. 

"Bir sınır komşumuz bize dayılanmış. Savaş açtık açacağız" deyince Bakan "Allah, bir seferberlik ilan ettik mi. Bir seferde bütün borçları öderiz" demesiyle kurmayları hep bir ağızdan "Yuppi" diye bağırmaya başladı. 

Sevinçten gözlerinin içi gülen bakanın "Yav hem utanıyorum, hem yapıyorum. Hem utanıyorum hem yapıyorum" diyerek eğlenmesiyle video bitiyor. 

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