Levent Tüzemen "Yasin Kol'un hakemlik yapamaz raporu var"

Süper Lig'in 27.haftasında oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol ile ilgili gazeteci Levent Tüzemen iddiaları gündeme getirdi.

"PSİKOTEKNİK SINAVINI GEÇEMEMİŞ"

Levent Tüzemen "Yasin Kol, kontrolsüz bir hakem. Psikoteknik sınavını geçememiş, sonuncu olmuş. Hakemlik yapamaz raporu var, doğru karar verme yeteneği yok. Ali Koç diyor ki "Üç sezondur maç alıyor. Bu arkadaşın hakemliği devre arası bitirilecek Süper Lig hakemliği. Alt klasmanda devam eder biliyorum”

Alanyaspor - Beşiktaş maçından sonra kulüplerin canı yanmış. FIFA kokartlı hakemlerden fazla maç yönetiyor akrabası, hemşerisi (İbrahim Hacıosmanoğlu) diye bu işler olmaz" ifadelerini kullandı.

"EN FAZLA MAÇ ALAN HAKEM"

Eski hakem Mustafa Çulcu ise "Yasin Kol, gitti ve geri geldi. Şu anda Süper Lig ve TFF 1. Lig'i topladığımız zaman en fazla maç alan hakem. İlginç bir şey var, VAR bu ülkeye geldiğinden beri hiç VAR'a oturmamış." dedi.