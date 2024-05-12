Leverkusen tam 50 maçtır yenilmiyor

Kaynak: AA
Leverkusen tam 50 maçtır yenilmiyor
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, deplasmanda Bochum'u 5-0 mağlup ederek tüm kulvarlarda yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında geçen perşembe günü Roma ile 2-2 berabere kalarak 59 yıldır Portekiz ekibi Benfica'ya ait Avrupa genelinde 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kıran Leverkusen, Bochum karşısında aldığı galibiyetle de bu rekoru 50 maça çıkardı.

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Bundesliga'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'de maçın gollerini, 41. dakikada Patrik Schick, 45+2'de Victor Boniface, 76. dakikada Amine Adli, 86. dakikada Josip Stanisic ve 90+3'te Alejandro Grimaldo'dan geldi. Bochum'da Felix Passlack, 15. dakikada kırmızı kart gördü.

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Bu sonuçla, Bundesliga şampiyonu Leverkusen, bu sezon ligde namağlup unvanını da koruyarak puanını 87'e çıkardı.

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