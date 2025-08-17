Lewandowski'den Yamal'a ağabey tavsiyesi: 'Dengeyi bulmalı!'

Kaynak: Haber Merkezi
Lewandowski'den Yamal'a ağabey tavsiyesi: 'Dengeyi bulmalı!'

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili bir soruya yanıt veren Robert Lewandowski, 18 yaşındaki futbolcuya özel hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Barcelona'nın süperstarı Robert Lewandowski, özel hayatıyla gündeme gelen genç yıldız Lamine Yamal'a uyarılarda bulundu.

8.jpg

ESPN'e konuşan Lewandowski, Yamal hakkında şunları söyledi: "Lamine çok genç, hayatın tadını çıkarabilir. Futbolun içindeki ve dışındaki her şey onun önünde duruyor, bu yüzden hayatın tadını çıkarmalı. Elbette, bu onun için zor bir dönem olacak, etrafındaki her şeyle nasıl başa çıkacağı önemli. Kesinlikle kolay olmayacak ama her şeyin tadını çıkarmalı. Bu yaşta bunu yapabilirsin, ama gelecekte muhtemelen yapamayacaksın. Sadece dengeyi bulmalısın.

9.jpg

O kendini olduğu gibi gösteriyor. Elbette bu konuda çok fazla spekülasyon ve konuşma olacak. Bu, onun uzun vadede bu durumu nasıl idare edeceğine bağlı. Bence onun için en önemli şey, ve muhtemelen kendisi de buna cevap vermek zorunda kalacak,[medyanın ilgisinin]iki, üç, dört yıl sonra çok fazla olacağıdır."

Son Haberler
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı