13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1'in efsane pilotu Hamilton'dan Manchester United hamlesi

Formula 1'in efsane pilotu Hamilton'dan Manchester United hamlesi

Formula 1'de kazandığı 7 şampiyonlukta adını tarihe yazdıran efsane pilot Lewis Hamilton'ın İngiliz devi Manchester United'ı satın almaya hazırlandığı bildirildi

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:18
Takip Et

Lewis Hamilton Manchester United'ı alıyor

Formula 1'in efsane pilotu Hamilton'dan Manchester United hamlesi
+
Aa
-

Formula 1'in efsane pilotlarından 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın İngiltere Premier Ligi devi Manchester United'ı satın almaya hazırlandığı öğrenildi.

Hamilton'ın İngiltere'nin en zengin iş adamlarından Jim Ratcliffe birlikte ortaklık kurdukları ve Manchester United'ı satın almak istedikleri ifade edildi.

Manchester United taraftarı olduğu bilinen Hamilton'ın kulübün sahibi Glazer ailesinin satma kararından sonra teklif hazırladığı belirtildi.

İngiliz pilot, geçen sene NFL takımı Denver Broncos'un yüzde 50 ortağı ve sahibi olmuştu. Lewis Hamilton'ın ayrıca, film yapım şirketi ve giyim markaları bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
5
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
6
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
7
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İsveç'ten PKK açıklaması
﻿İsveç'ten PKK açıklaması
﻿İsveç'ten PKK açıklaması
﻿Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu
﻿Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu
﻿Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu
﻿Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın
﻿Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın
﻿Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın
﻿Su tankeri alev alev yandı
﻿Su tankeri alev alev yandı
﻿Su tankeri alev alev yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.