Formula 1'in efsane pilotu Hamilton'dan Manchester United hamlesi

Formula 1'in efsane pilotlarından 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın İngiltere Premier Ligi devi Manchester United'ı satın almaya hazırlandığı öğrenildi.

Hamilton'ın İngiltere'nin en zengin iş adamlarından Jim Ratcliffe birlikte ortaklık kurdukları ve Manchester United'ı satın almak istedikleri ifade edildi.

Manchester United taraftarı olduğu bilinen Hamilton'ın kulübün sahibi Glazer ailesinin satma kararından sonra teklif hazırladığı belirtildi.

İngiliz pilot, geçen sene NFL takımı Denver Broncos'un yüzde 50 ortağı ve sahibi olmuştu. Lewis Hamilton'ın ayrıca, film yapım şirketi ve giyim markaları bulunuyor.