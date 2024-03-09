Lexus konforu havalimanlarına ilham veriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Lexus konforu havalimanlarına ilham veriyor
Lüks otomobil üreticisi Lexus’un üst düzey konforu, sadece otomobillerde değil farklı alanlarda da kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Lexus, Brüksel Havalimanı’nda oluşturulan LOFT, yeni ödüllerle markanın üst düzeykimliğinin yansıtılması hedefleniyor

Premium otomobil üreticisi Lexus’un üst düzey konforunu havalimanlarına yansıtıyor. Lexus sadece otomobillerde değil farklı alanlarda da kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Lexus ve Brüksel Havayolları tarafındanBrüksel Havalimanı’nda oluşturulan LOFT, yeni ödüllerle markanın üst düzey kimliğini yansıtıyor.

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2024’te de “Avrupa’nın Lider Lounge Alanı” seçilen LOFT, böylece 2018’dekurulmasından bu yana altıncı kez üst üste bu prestijli ödülün sahibi oldu. 2.000metrekarenin üzerinde bir alana sahip LOFT lounge, havalimanı yolcularınınseyahat öncesi tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Bunlar arasında
merkezi bir içecek alanı, dinlenmek için rahat koltuklar ve rahatsız edilmedençalışmak için özel bir alan bulunuyor.

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Lexus’un incelikli yaklaşımını yansıtacak şekilde konuklara girişte sıcak bir Oshibori havlusu sunuluyor. Shiatsu masaj koltukları, özel duşlar ve yıldızşeklinde ışıklandırmayla donatılmış dinlenme odaları da bulunuyor. Yemek seçenekleri arasında sıcak ve soğuk yemekler yer alırken, lezzetli tatlılar da
yolcuların beğenisine sunuluyor.

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