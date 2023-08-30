Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Leyla son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir?

Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir?

Leyla adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Leyla isminin anlamını araştırıyor. Peki, Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir?

LEYLA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Leyla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Tatlı sarhoş.

- Çok âşık kimse.

- Mücadele eden.

- Perilerin başı.

- Hicri ayların son gecesi.

- Leyla ile Mecnun hikayesinin kadın kahramanı.

- Saçları gece gibi simsiyah olan kadın.

LEYLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Leyla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Leyla ismini koymak caizdir.

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