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Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte leylekler, yeniden yuvalarına geldi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:21
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Leylekler yuvalarına geri döndü

Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü
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İHA'nın haberine göre, Baharın gelmesiyle birlikte leylekler Elazığ’daki yuvalarına döndü.

Baharın müjdecisi olan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ’a dönmeye başladı. Yaklaşık 30 yıla yakın merkeze bağlı Yolüstü köyündeki direklerine yuva yapan leylekler, bu sene havaların ısınmasıyla yeniden yuvalarına geldi. Bazı leylekler çalı çırpı toplayarak yıkılan yuvalarını yeniden oluşturdu.

Köy sakinlerinden Kaya Ercan, "Köyümüzde 6,7 tane yuva var. Sürekli geliyorlar. Hatta köyün içerisindeki direkler değiştiği zaman birini çıkarmadık yuva vardı diye. Leylekler baharın müjdecisidir. Köyümüze güzellik katıyorlar, seviyoruz" dedi.

 

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