Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira

Kestane rekoltesinin düşmesine neden olan hastalık ve yağış azlığı, fiyatları 300 liraya kadar çıkardı.

Kestane kanseri ve gal arısı rekolteyi düşürdü

Erfelek kestanesinin bu yılki rekoltesinin düşük olmasının sebebi olarak, kestane kanseri ve gal arısı adı verilen zararlılar gösteriliyor. Kestane kanseri, kestane ağaçlarının gövde ve dallarında yaralar oluşturarak ağacın kurumasına yol açıyor. Gal arısı ise kestane yapraklarında kabarcıklar oluşturarak fotosentezi engelliyor. Bu hastalıklarla mücadele için biyolojik yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor.

Kestane ağacının statüsü belirsiz

Kestane fiyatlarının yüksek olmasının bir diğer nedeni ise, kestane ağacının meyve ağacı mı yoksa orman ağacı mı olduğu konusundaki belirsizlik. Kestane ağaçları genellikle ormanlık alanlarda bulunuyor ve bakım yapmak için ormandan izin almak gerekiyor. Bu durum, kestane üreticilerinin işini zorlaştırıyor. Kestane ağacının statüsünün netleştirilmesi ve kapalı kestane bahçelerinin kurulması gerekiyor.