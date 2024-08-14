LG yeni yapay zeka modelini piyasaya sürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
LG yeni yapay zeka modelini piyasaya sürdü

LG, Güney Kore'nin ilk açık kaynak yapay zeka modeli Exaone 3.0'ı piyasaya sürdü.

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, yapay zeka modeli Exaone 3.0'ı piyasaya sürdü.

Şirket Exaone 3.0'ı isteyen herkesin bilabedel ve özgürce kullanabileceğini duyurdu.

AI Exaone 3.0 modeli, LG'nin kurduğu yapay zeka araştırma organizasyonu LG AI Research aracılığıyla Pazartesi piyasaya sürüldü.

Böylece Güney Kore, ABD'deki teknoloji devleri ile Çin ve Orta Doğu'daki yeni şirketlerin hakim olduğu küresel yapay zeka alanına dahil olan son ülke oldu.

Exaone 3.0, Salt Kod Çözücü Transformatör mimarisine dayalı olarak geliştirilmiş açık kaynaklı bir yapay zeka modeli olarak tanıtıldı. Bu, dilleri çevirmek veya metin oluşturmak gibi komutlar için kullanılan bir transformer modeli olduğu anlamına geliyor. Exaone 3.0'ın desteklediği diller arasında şimdilik sadece İngilizce ve Korece bulunuyor.

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