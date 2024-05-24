LGS giriş belgeleri yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için önemli bir adım atıldı: Sınav giriş belgeleri artık erişime açıldı. Bu belgelerin yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınav yerlerini de öğrenmiş oldular. Sınav günü, öğrencilerin sınava girecekleri yerlerde bu belgeler hazır olacak.

Sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecekler. Ayrıca sınavla ilgili tedbirler ve diğer önemli bilgilere de buradan erişebilecekler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri ise okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere ulaştırılacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise sınav giriş belgelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri, başkonsoloslukları veya konsolosluklarından alıp onaylatacaklar.

SINAVA GİRENLERİN YANINDA NE OLMALI?

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler arasında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulunmaktadır. Bu belgelerin eksiksiz olarak yanlarında olması önemlidir.