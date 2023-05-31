4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Uzman Psikolog Duygu Kodak, sınav stresinin aşılması için ailelere ve öğrencilere dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

LGS öncesi ailelere ve velilere ipuçları: İşte sınav stresini yenmek için 5 püf noktası

Uzman Psikolog Duygu Kodak, özellikle ailelerin sınava yönelik tutum ve davranışlarının, çocukların psikolojik durumları için son derece önemli bir belirleyici olduğunu belirterek "Çoğu ailenin farkında olmadan kişisel kaygılarını çocuklarına yansıtmaları, çocukların sınav sırasında çok daha yoğun strese girmelerine neden olmaktadır" diyor.

Sınav stresinin çocukta; öğrenilenleri kullanamama, okuduğunu anlamama, düşünceleri ve duyguları düzenlemede zorluk, dikkatin azalması, bilişsel faaliyetlerde durgunluk ve fiziksel yakınmalar olarak ortaya çıkaracağını söyleyen Uzman Psikolog Duygu Kodak öğrencilere sınav stresini yenmenin 5 püf noktasını sıraladı, ailelere sınav öncesi ve sonrası doğru yaklaşım önerilerini önerilerini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.