LGS sınavındaki bir soru iptal edildi

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" ifadesiyle iptal etti.

Davacı Emre Bayar, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğine dikkat çekerek İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği ifade edildi.

LGS SINAVINDAKİ SORU İPTAL EDİLDİ

Ankara 3. İdare Mahkemesi, gerçekleştirdiği inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer alan görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu ifade ederek dava konusu sorunun iptaline karar verdi.

Mahkemenin kararında şu ifadeler kullanıldı,

"Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."

Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.