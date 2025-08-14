LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.