LGS’deki şaibe iddialarını gündeme getiren gazeteci Can Uğur’a soruşturma

2025 Lise Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. Can Uğur soruşturmayı sosyal medyadan duyurdu.

"EN UFAK BİR PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum" dedi.

Sonuçlara göre, bu yıl LGS tarihinde bir ilk yaşanmış ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaşmıştı. Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aşmıştı.

BAKANDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Sınav güvenliğine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" sözleri ile gündeme oturmuştu.

'Geri zekâlıya anlatır gibi anlatıyoruz' demişti! Bakan Tekin'den geri adım...