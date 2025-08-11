LGS’ye hazırlıkta Tepebaşı Belediyesi'nden destek! Kayıtlar başlıyor

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerini yalnız bırakmıyor. LGS’ye hazırlanan öğrenciler için açılacak destek programı için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile hizmet veriyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlenerek çocukların gelişimi destekleniyor.

Merkezde, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitimler verilirken LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri içinde destek programı yer alıyor. LGS sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmayan merkezde açılan LGS’ye destek programı için kayıtlar 12 Ağustos Salı günü başlıyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu programa kayıtlar olmak isteyenler kayıt formuna "https://www.tepebasi.bel.tr/" adresinden “etkinlikler” sayfasından kayıt formuna ulaşabiliyor. Destek programı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler "0 (222) 320 27 42" numaralı telefondan merkez yetkililerine ulaşabiliyor.