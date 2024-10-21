Liam Payne'nin otopsi raporu ortaya çıktı

31 yaşındaki Liam Payne, 16 Ekim'de Arjantin'deki otelinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yapılan ilk otopsi sonuçlarına göre, ünlü şarkıcının vücudunda "pembe kokain" dahil olmak üzere birçok uyuşturucu madde tespit edildi. Bu durum, müziğin dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Payne'ın bulunduğu otel odasında bir uyuşturucu içiminde kullanılan "improvize alüminyum boru" da bulundu.

Otel Çalışanı Acil Durum Çağrısı Yaptı

Payne'ın ölümünden kısa bir süre önce, otelin baş resepsiyoncusu 911'i arayarak şarkıcının davranışlarından endişe duyduğunu bildirdi. Arama, yerel saatle 17:01'de yapıldı ve Payne'ın yaklaşık 10 dakika sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Çalışan, Payne'ın alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu belirterek, "Acil birinin gelmesi gerekiyor" dedi. Otel yönetimi, konuklarının yaşamının tehlikede olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Dünyaca ünlü müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne hayatını kaybetti

İlk Otopsi Raporu: Birçok Yaralanma ve Kanamalar

Liam Payne'ın ölüm nedenine dair ilk otopsi raporuna göre, şarkıcı birçok yaralanma ve iç-dış kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, düşme sonucu oluşan 25 yaralanmanın ölümle sonuçlanan baş yaralanmalarıyla uyumlu olduğu belirtildi. Rapor, kafada, göğüs bölgesinde, karında ve uzuvlarda meydana gelen kanamaların Payne'ın ölümüne katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Payne'ın cesedinin otopsi tamamlanana kadar Arjantin'de kalacağı bildirildi.