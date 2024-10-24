Libertadores yarı finalinde Botafogo, Peñarol'u 5-0'la geçti

Brezilya ekibi Botafogo, çarşamba günü oynanan karşılaşmada Jefferson Savarino'nun iki golüyle ön plana çıkarken, Alexander Barboza, Luiz Henrique ve Igor Jesus’un golleriyle sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Botafogo, tarihinde ilk kez Copa Libertadores finaline yükselmeye bir adım daha yaklaştı.

Botafogo, Libertadores yarı finallerinde beş ya da daha fazla gol farkıyla kazanan dördüncü takım oldu. Bu başarıya daha önce ulaşan Atlético Nacional (1989), San Lorenzo (2014) ve Flamengo (2019) ise turnuvayı kazanan ekiplerdi. Rövanş mücadelesi, gelecek çarşamba günü Montevideo'da oynanacak. Kazanan takım, 30 Kasım'da Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda finalde yer alacak. Diğer finalistin belirleneceği eşleşmede ise Atlético Mineiro, ilk maçta River Plate'i 3-0 yenerek avantajı eline geçirdi.

Brezilya Takımlarının Hakimiyeti

2019'dan bu yana Copa Libertadores'ta Brezilya takımları hakimiyet kurmuş durumda. Flamengo ve Palmeiras ikişer kez şampiyon olurken, geçen yıl Fluminense de tarihindeki ilk Copa Libertadores zaferini kazandı. Bu yıl ise Botafogo, final yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rio de Janeiro'daki Nilton Santos Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Botafogo, ilk yarıda Peñarol’un yoğun baskısı ve disiplinli savunması karşısında zorlandı. Ancak ikinci yarıda, hücum hattındaki Jefferson Savarino ve Thiago Almada ile Brezilyalı Luiz Henrique ve Igor Jesus’un etkili oyunlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

Luiz Henrique maç sonrası, “İlk yarıda Peñarol savunmada çok iyiydi. Ama ikinci yarıya sakin başladık. İlk golü attığımızda onların savunması açılmak zorunda kaldı ve biz de bunu değerlendirdik” dedi.

Maçın Önemli Anları

Botafogo’nun gol serisi 51. dakikada Savarino’nun, Luiz Henrique’nin asistini gole çevirmesiyle başladı. Üç dakika sonra, bir korner sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Alexander Barboza farkı ikiye çıkardı. Sekiz dakika içinde Botafogo üçüncü golünü buldu; Savarino’nun attığı golde, Peñarol kalecisi Washington Aguerre'nin hatası büyük rol oynadı.

Peñarol, turnuvanın beş kez kazananı olarak yarı finale kadar gelmesine rağmen, Botafogo’nun liderliğindeki Brezilya Ligi ekibi karşısında varlık gösteremedi. Luiz Henrique, 73. dakikada attığı şık golle skoru 4-0 yaptı. 79. dakikada Igor Jesus’un golüyle fark beşe çıktı.

Maç Öncesi Olaylar

Maç öncesinde yaşanan olaylar ise maça gölge düşürdü. Rio de Janeiro’nun sahil kesiminde çıkan olaylarda 200'den fazla Peñarol taraftarı gözaltına alındı. Yerel yetkililer, Uruguaylı taraftarların bölgede vandalizm, yağma ve iş yerlerine zarar verme olaylarına karıştığını bildirdi. Bu olaylar nedeniyle Peñarol takımını taşıyan otobüsün stadyuma ulaşmasında gecikme yaşandı ve maç 15 dakika geç başladı.