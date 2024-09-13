Liberty Media birleşmesi tamamlandı

Bilmeyenler için, takip hissesi, bir ana şirket tarafından ihraç edilen ve belirli bir iş segmentinin finansal performansını yansıtan özel bir hisse senedi arzı türüdür. Daha da önemlisi, ana şirketin hisselerinden ayrı olarak işlem görür ve şirketin yüksek büyüme gösteren bir segmentin performansını vurgulamasına olanak tanır.

Mülkiyet değişikliklerine geçecek olursak, 31 Temmuz itibariyle Liberty Media, Yönetim Kurulu Başkanı John Malone ve Başkan ve CEO Greg Maffei liderliğinde Sirius XM'in %83'üne sahip oldu. Uzun zamandır beklenen bu birleşme Liberty tarafından ilk olarak Eylül ayında önerilmişti. Birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte “Yeni Sirius” bağımsız ve halka açık bir kuruluş olarak ortaya çıktı ve resmi adı Sirius XM Holdings olarak değiştirildi.

Birleşmenin ardından Sirius XM Holdings'in şu anda 339.13 milyon adet tedavülde adi hisse senedi bulunuyor. Buna ek olarak, eski Liberty Sirius XM hissedarları yeni şirketin yaklaşık %81'ine sahip olurken, eski Sirius XM azınlık hissedarları kalan %19'u elinde tutacak.

Operasyonel açıdan bakıldığında, birleşmenin Sirius XM'in sahiplik yapısını basitleştirmesi, ticaret likiditesini artırması ve yatırımcı tabanını genişletmesi bekleniyor. Buna ek olarak, şirketin yönetim kurulunda artık bağımsız yöneticiler çoğunlukta olacak ve bu da gelecekteki karar alma süreçlerini etkileyebilecek.