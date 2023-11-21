Liberya'da ana muhalefetin adayı Boakai, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ilan edildi

Liberya'da 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanan ana muhalefet partisi adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

KAYNAK: AA
Liberya'da ana muhalefetin adayı Boakai, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ilan edildi

Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Davidetta Browne Lansanah, yaptığı açıklamada, 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda verilen oyların tamamının sayıldığını belirtti.

Lansanah, seçimde ana muhalefetteki Birlik Partisinin (UP) adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 78 yaşındaki Boakai'nin oyların yüzde 50,64'ünü, iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) adayı 57 yaşındaki George Manneh Weah'ın ise yüzde 49,36'sını aldığını duyurdu.

NEC Başkanı Lansanah, "Liberya'da Joseph Nyumah Boakai'nin seçildiğini ilan ediyorum." dedi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapılmıştı.

Seçimin ikinci turunda, ilk turda oyların yüzde 43,8'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu Weah ve yüzde 43,4'ünü alan 78 yaşındaki Boakai yarışmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu Spor
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti Bilim
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi Gündem
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor Ekonomi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor
Alkollü sürücü kaza yaptı. Aracını bırakıp kaçtı Gündem
Alkollü sürücü kaza yaptı. Aracını bırakıp kaçtı
Nezle ve gribe iyi geliyor. Hastalıklara savaş açıyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen ot Şifalı Bitkiler
Nezle ve gribe iyi geliyor. Hastalıklara savaş açıyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen ot