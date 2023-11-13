Liberya'da yarın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu yapılacak

Liberya'da halk, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek.

KAYNAK: AA
Liberya'da yarın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu yapılacak

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapıldı.

İlk turda mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu 57 yaşındaki George Weah oyların yüzde 43,8'ini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 78 yaşındaki Joseph Nyumah Boakai da oyların yüzde 43,4'ünü alarak ikinci oldu.

Weah ve Boakai, anayasaya göre cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli yüzde 50'den fazla oya ulaşamadı.

Seçimi kazanan aday, cumhurbaşkanlığı görevini 6 yıl yürütecek.

George Manneh Weah

2017'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni ikinci turda kazanan 57 yaşındaki Weah, 1966'da Liberya'nın başkenti Monrovia'da dünyaya geldi, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Liberya Telekomünikasyon Kurumunun teknisyeni olarak yurt dışında çalışmaya başladı.

Futbol kariyerine 1981'de başlayan Weah, 60 kez milli takım forması giydi.

Kariyerinde "Yılın Afrikalı Futbolcusu", "Yılın Futbolcusu", "FIFA Fair Play","Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" gibi önemli ödülleri olan gol kralı Weah, PSG, Milan, Bayern Münih, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi takımlarda top koşturdu.

1995 ve 1996 sezonunda İtalya'nın AC Milan Kulübünde oynarken FIFA tarafından "Yılın Futbolcusu" seçilen Weah, bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.

İkinci Liberya İç Savaşı'nın 2003'te sona ermesinin ardından siyasete atılan Weah, aynı yıl kurduğu "Demokratik Değişiklik İçin Koalisyon Partisi" ile 2005'teki seçimde aday oldu fakat kazanamadı.

Joseph Nyumah Boakai

78 yaşındaki Boakai, 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Weah'a karşı seçimi ikinci turda kaybetti.

Worsonga kentinde dünyaya gelen Boakai, 1972'de Liberya Üniversitesinde işletme alanında ve 1975'te de ABD'de tarım alanında eğitim aldı.

Bürokrat kökenli olduğu bilinen Boakai, kamu ve özel sektörde çalıştı, 1983-1985 yıllarında Cumhurbaşkanı Başkanı Samuel Doe döneminde tarım bakanı olarak görev aldı ve aynı dönemde 15 ülkenin kurduğu Batı Afrika Pirinç Geliştirme Derneğinin başkanlığını yaptı.

Boakai, 1992'de Liberya Petrol Rafineri Şirketinde genel müdürlük, daha sonra Washington'daki Dünya Bankasında danışmanlık görevlerinde bulundu.

Joseph Nyumah Boakai, 2006-2018'de dönemin ve Afrika kıtasının ilk kadın Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf'in yardımcılığını yaptı.

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