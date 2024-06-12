Libya 163 kaçak göçmeni sınır dışı etti

Birimden yapılan açıklamada, Libya'da oturum izni bulunmayan yasa dışı göçmenlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, 10 Haziran'da Bingazi'deki Benina Havalimanı'ndan 163 Bangladeşli göçmenin IOM işbirliği ile ülkelerine gönderildiği bildirildi.

- Misrata açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

Libya Özel Görevler Dairesi'nden yapılan bir diğer açıklamada, Misrata kenti açıklarında bir teknede Sudan, Etiyopya ve Bangladeş uyruklu 49 kaçak göçmenin yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca Libyalı iki insan kaçakçısının gözaltına alındığı ve göçmenlerin yasal işlemler için savcılığa teslim edildiği bilgisi verildi.

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollarla ulaşmaya çalışan kaçak göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak biliniyor.