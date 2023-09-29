Libya sahil güvenlik botu, 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı

Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı.

Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı.

Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı.

Libya’da, öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana ülkedeki güvensizlik ve kaos nedeniyle çoğunluğu Afrikalı olan göçmenler, Libya üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışırken, Libya, son yıllarda Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayışındaki göçmenlerin baskın geçiş noktası haline geldi.