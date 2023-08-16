Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta ateşkes ilan edildiğini duyurdu

Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığını belirtti.

Hammude, söz konusu "tarafsız kesime" ilişkin bilgi vermedi.

Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de yaptığı açıklamada, 444 Tugayı komutanının "tarafsız kesime" teslim edildiğini aktardı.

Konuyla ilgili Başkanlık Konseyi'nden ise henüz açıklama yapılmadı.

Trablus'un en büyük bölgelerinden Sug el-Cuma, çatışmaların tarafı Libya Başkanlık Konseyine bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"'nın komutanı Abdurrauf Kaare'nin memleketi.

TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde de devam ettiğini açıklamıştı.

Çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, dün, başkent Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle, "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı açıklanmıştı.

Söz konusu "tarafsız bir kesime" ilişkin bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de "444 Tugayı" komutanı Hamza'nın "tarafsız kesime" teslim edildiğini belirtmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.

BM, AB VE BAZI BATI ÜLKELERİNDEN TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Fransa'nın Libya'daki diplomatik temsilcilikleri başkent Trablus’taki çatışmaların durdurulması ve can kayıplarının yaşanmaması için şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile AB, Fransa, İngiltere ve ABD’nin diplomatik temsilcilikleri Trablus’taki çatışmalara ilişkin açıklamalar yaptı.

Bathily, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Trablus'taki çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, "Tüm taraflara sivillerin korunmasının her şeyden önemli olduğunu hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

UNSMIL'in açıklamasında da "UNSMIL, gerilimi derhal azaltma ve devam eden çatışmalara son verme çağrısında bulunuyor. Tüm taraflar son yıllarda elde edilen güvenlik kazanımlarını korumalı ve farklılıkları diyalog yoluyla ele almalıdır." ifadeleri yer aldı.

AB Libya Büyükelçisi Jose Sabadell, AB misyonunun gerilimi azaltma ve insan hayatının korunması çağrılarını tümüyle desteklediğini belirtti.

"Libyalılar bir kez daha savaş görmek istemiyor." ifadesini kullanan Sabadell, siyasileri ve güvenlik kurumlarını, şiddetin siyasi veya kişisel menfaat amacıyla kullanılmasını engellemekten sorumlu tuttu.

Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, UNSMIL çağrısına, gerginliğin tırmandırılmasının önüne geçilmesine ve saldırı eylemlerinin bir an önce sona erdirilmesi talebinin desteklendiği kaydedildi.

İngiltere Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, UNSMIL’in çağrısına destek verilerek, gerginliğin azaltılması, diyalog ve sivillerin korunması gereğine işaret edildi.

ABD’nin Libya Büyükelçiliği de çatışmalardan duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Libya'nın istikrar ve seçimlere yönelik son kazanımlarını sürdürmesi için derhal gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi (TM), başkent Trablus'ta çatışan taraflara derhal çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları barışçıl yolla çözme çağrısı yapmıştı.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE, ATEŞKESİN ARDINDAN ÇATIŞMA YAŞANAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

UMH'den yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi eşliğinde hasara ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Ayn Zara bölgesine gitti.

Bölgede zarar gören altyapının yeniden imarı ve temizlenmesi için yerel idareye talimat veren Dibeybe, çatışmalardan etkilenen vatandaşların tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesini emretti.

Trablus'ta iki gün süren çatışmalara ilişkin devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezinden yapılan açıklamada, 27 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.