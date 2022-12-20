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Libya'da IŞİD'e katılan 17 kişiye idam cezası verildi

Libya'da 17 kişiye IŞİD'e katılıp örgütün eylemlerinde yer aldıkları gerekçesiyle ölüm cezası verildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:09
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Libya'da IŞİD'e katılan 17 kişiye idam cezası verildi

Libya'da IŞİD'e katılan 17 kişiye idam cezası verildi
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Başkent Trablus'taki Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada toplam 33 sanık yargılandı.

Libya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ikisi müebbet olmak üzere 16 sanık hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bu kişiler "devlete saldırma, toplumsal düzene zarar verme ve silahlı şiddet olayları düzenleme" suçlarından ceza aldığı bilgisi paylaşıldı.

53 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDULAR

Mahkumların toplamda 53 kişinin ölümünden sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Libya'da 2011'de çıkan iç savaşta eski lider Muammer Kaddafi'nin suikastla öldürülmesi sonucu bir siyasi ve toplumsal kriz ortaya çıkmıştı.

Bu dönemden sonra ülkedeki gücünü artıran IŞİD, 2015'te Kaddafi'nin memleketi Sirte'yi ele geçirmiş, 7 ay süren savaşın ardından şehrin kontrolünü kaybetmişti.

Bunun üzerine bazı IŞİD savaşçılarının ülkenin batısına kaçarak "çöl orduları" kurduğu bildirilmişti.

IŞİD, Şubat 2016'da da Sabratha şehrini ele geçirmiş fakat kısa sürede ordu tarafından yenilgiye uğratılmıştı.

İdam cezası verilen kişilerin Sabratha'daki saldırılarda yer aldığı aktarıldı. (Independent Türkçe)

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