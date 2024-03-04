Libya'da "rekor" miktarda kokain ele geçirildi

Libya Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, Bingazi Limanı'nda gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi. Güvenlik güçleri, Suudi Arabistan Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi'nden gelen bir ihbar üzerine Ekvador'dan gelen iki muz konteynerini inceledi.

Konteynerlerin zemininde gizlenmiş 128 kilogram ham kokain bulundu. Bu miktar, seyreltildikten sonra 640 kilograma karşılık geliyor ve ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olarak kaydediliyor.

Ele geçirilen kokainin mali değeri 224 milyon Libya dinarı (46 milyon 280 bin dolar) olarak belirlendi. İlk incelemelerde, kaçakçılarla anlaşma yaptığı tespit edilen 2 Gümrük İdaresi çalışanının gözaltına alındığı bildirildi. Diğer kaçakçılık çetesi üyelerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.