Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayboldu

Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan, Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Derna'da çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

"Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var." diyen Emdur, "Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, Libya'nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.

Gagnon, fırtına ve şiddetli selin can kaybına yol açtığını; onlarca şehir ve köyde ağır hasara neden olduğunu belirtti.

BM yetkilisi, tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortaklara, bu zor dönemde zarar görenlere acil insani yardım sağlama çağrısında bulundu.

YAĞIŞ MİKTARI "40 YILIN EN YÜKSEĞİ"

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketi dolayısıyla yapılan olağan üstü kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Hammude, afetin etkilerine hızlı müdahale için yerel yetkililerle acil durum biriminin oluşturulması ve selden etkilenen bölgelere 60 milyon dinar (yaklaşık 12 milyon dolar) tahsis edilmesi gibi bir dizi kararın alındığını bildirdi.

Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığının destek için 6 bin polis görevlendirdiğini vurgulayan Hammude, selden etkilenen bölgelere su boşaltım ekipmanları, jeneratörler ve 45 şişme botu kapsayan 40 kamyonluk yardım gönderildiğini kaydetti.

Hammude, hükümetin bazı okulları barınak olarak tahsis ettiğini ve çeşitli kurumlar aracılığıyla dağıtılmak üzere acil gıda ihtiyacı için 1 milyon dinar (yaklaşık 207 bin dolar) ayırdığını vurguladı.

Doğu bölgesine yönelik yardımlara değinen Hammude, acil durum komitesinin koordinasyonunda 53 kamyon, buldozerler ve sondaj makinelerinin de bulunduğu 10 ağır iş makinesinin Derne kentine doğru yola çıktığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE İNSANİ YARDIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Libya'nın Beyda, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerindeki yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

LİBYA'NIN DOĞUSUNDA SEL

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.