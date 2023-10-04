Libya’da sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 4 bin 333'e ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya’nın doğusunda 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketinde 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Libya’da sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 4 bin 333'e ulaştı

DSÖ, afet bölgelerindeki sağlık durumuna ilişkin çevrim içi bir brifing düzenledi.

Hudari: “Derne kentindeki yıkımı gözlerimle gördüm”

Brifingde konuşan DSÖ’nün Libya bölge ofisinde acil durumlar sağlık ekibinden sorumlu Hale Hudari, Libya’nın doğusundaki kentleri vuran kasırgayı gerçek bir felaket olarak nitelendirdi. Hudari, “Derne kentindeydim ve oradaki yıkımı gözlerimle gördüm.” dedi.

Hudari, kasırga nedeniyle resmi olarak bildirilen can kaybı sayısının 4 bin 333’e ulaştığını aktardı. Hudari, “Cansız bedenlere ulaşma çalışmaları hala devam ediyor. Dün gece de Derne kentinin 250 kilometre açıklarından bir ceset çıkarıldı.” ifadelerini kullandı.

Sağlık sektörü büyük kayıp yaşadı

Afet bölgelerinde 8 bin 500 kişinin de kayıp olduğunu kaydeden Hudari, ölenler arasında 25’i doktor olmak üzere toplam 101 sağlık çalışanının olduğuna işaret etti. Hudari, “Bu da Libya’da sağlık sektörü için büyük bir kayıp sayılır.” diye konuştu.

Hudari, DSÖ’nün afet bölgelerindeki sağlık konusunda ciddi çabalar sarf ettiğini dile getirdi. Hudari, Libyalıların tam bir dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin tüm bölgelerinden doktorlar geldiğini kaydetti.

Sel felaketinin nedeni Daniel Fırtınası

Libya’nın doğusunu 10 Eylül’de vuran Daniel Fırtınası , Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Fırtına, Orta Akdeniz’de etkili olan alçak basınç sisteminin sonucu olarak oluşmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti. Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 2 Ekim’de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

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