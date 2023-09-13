Libya'da selin getirdiği felaketi uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Libya'nın doğusunda meydana gelen sel nedeniyle büyük kayıplar yaşanırken, afetin boyutunu uydu görüntüleri ortaya çıkardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Libya'da selin getirdiği felaketi uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Libya Resmi Haber Ajansı Lana, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını duyurdu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Libya'da sel felaketinin ardında bıraktığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı. 10 gün arayla çekilen, öncesi ve sonrası olarak paylaşılan görüntülerde, selin büyük hasar bıraktığı görülüyor.

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20 BİN AİLE YERİNDEN OLDU

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

İNTERNET VE İLETİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

Diğer yandan bölgede etkili olan "Daniel" fırtınası sebebiyle Derne kentinde internet erişimi kesilmişti. Bakım ve onarım ekiplerinin çalışmalarının ardından bölgede internet erişimi ve haberleşme yeniden sağlandı.

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