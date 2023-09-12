Libya'daki selde şehirden geriye bu kaldı. İnsanlar arabada yakalandı

Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor. Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sellerde Derna'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Hamad, Derna'nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. İnsanların sele arabada yakalandığı, sokakta yakalandığı da görüldü. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanıyor. Sel şehri yutup geçiyor...

2 BİN KİŞİ ÖLDÜ, 7 BİN KAYIP

Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise yaptığı açıklamada, Derna'daki sellerde hayatını kaybedenlerin 2 bini aştığını belirterek, 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi. Al-Mosmari, sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.

Derna'daki yerel basın, elektrik ve iletişimin olmaması nedeniyle bölgedeki durumu felaket olarak nitelendirdi..BM'nin Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon, sel felaketinde düzinelerce köy ve kasabanın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Daniel Fırtınası'nın ülke üzerindeki ciddi etkisinden derin üzüntü duyuyorum. Tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortakları doğu Libya'daki insanlara acil insani yardım sağlamak için el ele vermeye çağırıyorum" dedi.

DANİEL FIRTINASI’NIN MISIRI’DA VURMASI BEKLENİYOR

Daniel Fırtınası’nın ilerleyen saatlerde Mısır'ın batısında bazı bölgeleri de vurması beklenirken, yetkililer halkı şiddetli yağış ve kötü hava koşulları konusunda uyardı.