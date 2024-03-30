Libya'dan Gazze'ye insani yardım

Misrata Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, insani yardım malzemesi taşıyan geminin önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacağı daha sonra yardım malzemelerinin kara yoluyla Refah'tan Gazze'ye giriş yapacağı açıklandı.

Yardım malzemesi taşıyan gemide Misrata Belediyesi ve Libya Kızılayından ekiplerin olduğu ve yardım malzemelerine Gazze'ye varana kadar eşlik edeceği belirtildi.

Diğer yandan, Libya'daki yardım kampanyasını yürüten paydaşlardan Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1200 tondan fazla yardım malzemesinin toplanmasında Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata, Zliten ve Zaviye kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının katkısı olduğu açıklandı.

Libya'da yürütülen yardım kampanyasına Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Misrata Belediyesinin sağladığı katkılardan övgüyle bahsedilen açıklamada, Libya Kızılayı ile Mısır Kızılayının yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşması için ilgili tüm prosedür ve düzenlemeleri bitirdiği duyuruldu.