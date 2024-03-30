Libya'dan Gazze'ye insani yardım

Kaynak: AA
Libya'dan Gazze'ye insani yardım
Libya'nın batısında bulunan Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tondan fazla insani yardım malzemesi götürecek gemi yola çıktı.

Misrata Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, insani yardım malzemesi taşıyan geminin önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacağı daha sonra yardım malzemelerinin kara yoluyla Refah'tan Gazze'ye giriş yapacağı açıklandı.

Yardım malzemesi taşıyan gemide Misrata Belediyesi ve Libya Kızılayından ekiplerin olduğu ve yardım malzemelerine Gazze'ye varana kadar eşlik edeceği belirtildi.

Diğer yandan, Libya'daki yardım kampanyasını yürüten paydaşlardan Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1200 tondan fazla yardım malzemesinin toplanmasında Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata, Zliten ve Zaviye kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının katkısı olduğu açıklandı.

Libya'da yürütülen yardım kampanyasına Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Misrata Belediyesinin sağladığı katkılardan övgüyle bahsedilen açıklamada, Libya Kızılayı ile Mısır Kızılayının yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşması için ilgili tüm prosedür ve düzenlemeleri bitirdiği duyuruldu.

Son Haberler
Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı. 100 bin metrekare üzerine kuruluydu Ekonomi
Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı. 100 bin metrekare üzerine kuruluydu
Federasyon talimatı değiştirdi Spor
Federasyon talimatı değiştirdi
Atatürk Havalimanı’nın yanındaki proje için mahkemeden karar çıktı. 27 bin metrekarelik alanı kapsıyor Gündem
Atatürk Havalimanı’nın yanındaki proje için mahkemeden karar çıktı. 27 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Bursaspor'da yerel seçim öncesi tepki çeken paylaşım Spor
Bursaspor'da yerel seçim öncesi tepki çeken paylaşım
Silah kaçakçılarına 68 ilde eş zamanlı operasyon Gündem
Silah kaçakçılarına 68 ilde eş zamanlı operasyon
Bu haftanın kazandıranları belli oldu Ekonomi
Bu haftanın kazandıranları belli oldu
Seçime 1 gün kala AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin adayına şoke eden tehdit Gündem
Seçime 1 gün kala AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin adayına şoke eden tehdit