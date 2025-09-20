Lider Juventus, Verona'ya takıldı

Kaynak: İHA
Lider Juventus, Verona'ya takıldı

Juventus, Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Serie A'nın (İtalya birinci ligi) 4. haftasında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu.

Maçın 19. dakikasında Juventus, Francisco Canceiçao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım ise 44. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı böyle sona erdi.

İkinci yarıda da başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla lider Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk puanını kaybını yaşadı ve puanını 10 yaptı. Hellas Verona ise puanını 3'e çıkardı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda kaptanlık pazubendini taktı.

