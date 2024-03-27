Lider koçu yeni kitabında okurlarını mutluluk için içsel dönüşüme davet ediyor

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in 143 ülkeyi kapsayan Dünya Mutluluk Raporu’nda sekiz sıra yükselerek 98. oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre de ülkede yaşayanların çoğunluğu aradığı mutluluğu yakalarken, bazıları ise henüz istediği yaşam standardına ulaşamıyor. Türkiye’de yaşayanların %52,7'si 2023’ü mutlu geçirdiğini beyan ederken, %13,7’si de mutsuz olduğunu söylüyor. Her 3 kişiden biri (%33,6) ise ne mutlu ne de mutsuz olduğunu söylüyor. Yaşamın yalnızca siyah ya da beyaz olamayacağını, bazen grilerin de bulunabileceğini aktaran MCC (Master Certified Coach) Fatih Elibol, “Holistik Varoluş” isimli yeni kitabında, mutlu hissetmenin yollarını paylaşıyor.

Fatih Elibol, “Gelecek Bugün Başlar” adlı ilk kitabım, çok önemli bir başlangıç adımıydı. Etkinlikleri, yeni baskıları, koçluk hayatına atılan menteelerim, yeni danışanlar, hayatını dönüştürenler, birlik yolunda yürüyenler derken sayısız hikayeye tanık oldum. Her biri eşsiz ve hepsi bir bütün olarak varoluşumuza etki ediyor. ‘Holistik Varoluş’ isimli ikinci kitabımı kaleme alırken ise daha ileriye ve daha derine gitmek istediğimi biliyordum. Yaklaşık 3 yılda tamamladığım kitabım, okurlarıma sınırsız sevgi kaynağından beslenmek ve kendini gerçekleştirmek için yaptığım bir çağrıdır” dedi.

“Yaşam da insan da mucizelerle dolu”

Kitabını yazarken kendi deneyim ve eğitimlerinden yola çıkıp Transaksiyonel Analiz ve Gestalt ilkeleri ışığında psikolojinin insanı anlama gücünden yararlandığının altını çizen Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) sertifikalı Fatih Elibol, “Holistik Varoluş’la birlikte insanın kendisiyle ve tüm evrenle bir olduğunu ve bu bir oluşun içinde kendi bireysel eşsizliğinin bulunduğunu anlattım. Koçluğun gücünden yararlanarak doyumlu yaşamın uzakta olmadığını ortaya koydum. Yaşam başlı başına bir kaynak. Doyum, denge, birlik ve sevgi içeriyor. İnsan ise hem bu yaşamla bir olan hem de kendisiyle tek başına olan bütünsel bir varlık. Yaşam da insan da mucizelerle dolu” şeklinde konuştu.

“Mutluluk içsel bir deneyimdir”

“Çoğu insan mutluluk arayışında. Ancak mutluluğa ulaşmak, karmaşık ve zorlu bir süreç” diyen MCC Fatih Elibol, birçok kişinin dış koşulları değiştirmeye çalışarak mutluluğu bulacağını düşündüğünü, ancak bu yaklaşımın genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirtti.

Mutluluğun içsel bir deneyim olduğunu ve dış etkenlerden bağımsız yaşanabileceğini ifade eden MCC Fatih Elibol, “Dünyayı değiştirebiliriz. Ancak, ben dünyayı değiştirmek için öncelikle kendini değiştirmenin önemine inanıyorum. İçsel dönüşüm budur. Okurlar, bu kitapla mutluluğu bulmak için içsel bir yolculuk yapacak, kendilerini ve çevrelerini daha derinden anlayacak. Gerçek mutluluğun, içsel farkındalık ve iletişimle mümkün olduğunu görecek. Hayatta aldığı pozisyonların etkilerini keşfedecek, zor zamanlardaki düşünce ve duygularını anlamaya çalışacak. İlişkilerini gözden geçirecek, tepkilerinin kaynağını araştıracak” dedi.

“Kendine doğru derinleşen bakış açısı, değişimi başlatır”

İnsanların tekil değişimiyle birlikte dünyanın da değişeceğine inandığını vurgulayan MCC Fatih Elibol, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Genç yaşlarımda tanıştığım koçluğun insanlar üzerindeki muhteşem etkisini biliyorum. İnsanların değişimiyle dünyanın da değişeceğine inanıyorum. Ancak gerçek değişim, kişinin kendi potansiyelinin en üst seviyesine ulaşmasıyla mümkün olabilir. Koçluk, çözüm odaklı bir yaklaşım sunuyor ve kişinin iç sesine ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu kitapla birlikte kişi kendine doğru derinleşen bir bakış açısı kazanabilir ve yaşamında değişimi başlatabilir.”