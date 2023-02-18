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Süper Lig tatilde Priemier Lig devam ediyor. İşte günün programı

İngiltere Premier Lig'de ilk sırayı Manchester City'ye kaptıran Arsenal, liderliği tekrar almak için sahada. Chelsea'nin konuğu ise Southampton. Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:47
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Liderliği Manchester City'ye kaptıran Arsenal, liderliği tekrar almak istiyor

Süper Lig tatilde Priemier Lig devam ediyor. İşte günün programı
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Erteleme maçında Manchester City'ye 3-1 kaybeden ve rakibine liderliği kaptıran Arsenal, kazanıp tekrar ilk sıraya yükselmek istiyor.

Ligdeki son iki maçında Leicester City ve Manchester City'ye kaybeden Aston Villa ise sahasında kazanıp kötü gidişi durmanın peşinde.

Manchester City'ye göre maç eksiği bulunan Arsenal liderli için kazanıp Manchester City'nin kaybını bekleyecek.

Sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan ancak sonrasında yola Graham Potter'la devam eden Chelsea ise kötü günler geçiren Southampton'ı ağırlayacak.

Ralph Hassenhutl'ın ardından Nathan Jones'la yollarını ayıran ve sezon sonuna kadar yola geçiçi teknik direktörle devam edileceğini açıklayan Southampton ligde son sırada yer alıyor.

Ligdeki son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan Chelsea, Southampton karşısında kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyor.

Bu sezon ligde sadece bir yenilgisi bulunan ve topladığı 41 puanla dördüncü sırada yer alan Newcastle United ise Liverpool'u konuk edecek.

Ligde 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Newcastle United, seriyi sürdürmenin peşinde. Kötü gidişe derbide Everton karşısında dur diyen Liverpool ise kazanıp ilk 4'le puan farkını azaltmak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de günün programı şöyle:

18.00: Brighton-Fulham
18.00: Wolverhampton-Bournemouth
18.00: Nottingham Forest- Manchester City
18.00: Everton-Leeds United
18.00: Brentford - Crystal Palace
18.00: Chelsea - Southampton
20.30: Newcastle United-Liverpool

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