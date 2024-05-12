Liderlik el değiştirdi

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Liderlik el değiştirdi
Arsenal, Manchester United'ı Old Trafford'da 1-0 yenerek lider Manchester City'nin önüne geçti ve zirveye oturdu.

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United'a konuk olan Arsenal, Old Trafford'daki mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Leandro Trossard'ın 20. dakikada attığı golle Arsenal'a üç puanı kazandıran isim oldu.

17 yıl aradan sonra Manchester United'ı hem evinde hem de deplasmanda yenen Arsenal, puanını 86'ya yükseltti ve bir maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde liderliğe yükseldi.

Bu sezon 19. yenilgisini yaşayan ve 36 yıl sonra bu sayıya ulaşan Manchester United, tarihi bir negatif rekor kırarak 54 puanla 8. sırada yer aldı.

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