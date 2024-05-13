Ligde düşen Giresunspor'da karar 18 Mayıs'a kaldı

Ekonomik nedenlerden dolayı elindeki futbolcuları tutamayan, transfer tahtası kapalı olduğundan dolayı da transfer yapamayarak altyapı futbolcularıyla ligi tamamlamak zorunda kalan Giresunspor’da alınan olağanüstü kongre kararı çoğunluk sağlanamadığı için 18 Mayıs tarihine ertelendi.

Süper Lig’e yükseldikten sonra üst üstte iki sezon ligden düşen Giresunspor’un kendini toparlaması için alınan kongre kararın ardından ise henüz resmi olarak adaylığını açıklayan olmadı.

Çok mücadele etmesine rağmen yeterli desteği bulamadıklarını anlatan Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Göreve geldiğimizde adeta ekonomik olarak çökmüş bir kulüp devraldık. Giresunspor’da yapılan usulsüzlüklerle ilgili bir inceleme başlattık ve bugün dava süreci devam etmektedir. Şu anda sadece yabancı futbolculara 7.5 milyon Euro borcu bulunmaktadır. Bazı futbolcularla görüşerek indirim talebimiz oldu ancak bunda da yeterli destek bulamadığımız için maalesef başaramadık. Yerli futbolcularımıza ise yönetim olarak 70 milyon TL, federasyondan gelen paralarla ise toplamda 130 milyon TL bir ödememiz oldu. Ne yazık ki, yaptığımız bütün girişimlere ve çabalarımıza rağmen transfer tahtasını açıp oyuncu alamadık. Altyapı oyuncularımızla ligin sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük" dedi.

"Giresunspor’un yanında olmaya devam edeceğiz"

Giresunspor’a talip olacak yeni yönetimi zor günlerin beklediğini de ifade eden Yamak, "Hocamızın sözleşmesi sezon sonuna kadardı. Yeni sezonda devam edip etmeyeceğine yeni yönetim karar verecektir. Oyuncularım altyapıdaki genç oyunculardan oluşuyor. Hala transfer tahtası kapalı ve mali durumumuz da ortada. Henüz bir aday çıkmadı ama önümüzde bir haftalık süre var. Bu süre içerisinde sağlıklı bir yönetim gelirse biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Gerek yabancı futbolcularla yaptığımız indirim görüşmeleri, gerekse de ekonomik anlamda yönetimin ve Giresunspor’un yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.