Ligden çekildiklerini resmen açıkladılar

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor'dan flaş bir karar geldi.

Kayseri ekibi maddi imkansızlıklardan dolayı ligden çekildiklerini duyurdu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımımızı 3. Lig'e çıkartarak Kayseri'nin ikinci profesyonel futbol takımı olarak şehrimize armağan ettik. Bununla birlikte altyapıya verdiğimiz önemin yansıması olarak tüm alt yaş gruplarında Kayseri şampiyonu olduk ve şehrimizi bölge gruplarında temsil ettik. Ayrıca U14 takımı olarak 200'den fazla takım arasında Türkiye Şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza attık. U-19 takımımızda bizim ilk yılımızda yine Türkiye Şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. Talasgücü Belediyespor olarak bu başarıları elde ederken karşılaştığımız tüm maddi manevi zorlukları kendi imkanlarımızla aştık. Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır. Bir profesyonel takımın futbolcu transferi ve maç başı giderleri haricinde sadece deplasman masrafları bile günümüz rakamlarıyla 20 milyon lira civarında bütçe gerektirmektedir. Belediyelerin bu rakamları kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığından gelinen noktada Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir. Bugüne kadar takımımıza fedakarca katkı sağlayan tüm kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetlerimize, belediyemizden bu işe destek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Talasgücü Belediyespor olarak bundan sonra, yaz kış 450 çocuğumuzla sürdürdüğümüz alt yaş kategorilerinde geleceğin futbolcularını yetiştirmeye ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz"