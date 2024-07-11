Lille OSC, Mukau transferini duyurdu

Demokratik Kongo asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau, Club Brugge'un bütün çabalarına rağmen tercihini Fransa'dan yana kullandı.

Belçika'da Mechelen ve Zulte Waregem alt yapısından yetişen oyuncu 20 Temmuz 2022'de ilk profesyonel oldu ve ilk profesyonel maçına 8 Ocak 2023'te çıktı.

Belçika'da, Jupiler Pro League ekiplerinden KV Mechelen formasıyla çıktığı 36 maçta gösterdiği performansla kendini kanıtlamayı başaran 19 yaşındaki genç yıldız, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını terlettiği Lille ile anlaşmaya vardı.