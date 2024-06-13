Limandaki konteynerde 31 bin 500 adet ele geçirildi! Ekipler say say bitiremedi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, ihracat için kaydedilmiş bir konteynerde arama yapıldı.

Yapılan aramada toplam 31 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Gümrük Muhafaza ekipleri, teknik izleme ve detaylı incelemeler sonucunda Dilovası'ndaki Yılport Limanı'nda bulunan konteynerde arama yaptılar.

İhracat için kayıtlı olan konteynerde gerçekleştirilen aramalarda, 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapıldığı belirtildi.