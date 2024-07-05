Limon bahçesini polis bastı

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın bahçesindeki limon ağaçlarının arasında uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

İki gruba ayrılan polis ekiplinden bir kısmı şahısın yaşadığı eve bir kızmı da limon Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, ağaçların arasına ekili halde 62 kök Hint keneviri tespit ederken, evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.