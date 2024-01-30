Limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü. Dünyadaki en etkili doğal antibiyotik

Geleneksel tıpta, doğal çözümler her zaman önemli bir yer tutmuştur. Yemeklere lezzet katan kekik de, bu doğal çözümlerden bir tanesidir. Limon ve sarımsaktan 10 kat daha güçlü olduğu iddia edilen kekik, birçok sağlık problemine karşı doğal bir destek sağlar.

BAKTERİ VE MANTARLARI YOK EDİYOR

Limondan 30 kat, sarımsaktan 30 kat daha güçlü olan kekik, bakteri ve mantarları öldürür. Hepimizin evinde olan bu bitki, bağışık sistemini güçlendirir ve görüşü korur. Ayrıca insanları kansere karşı da koruduğuna yönelik görüşler mevcuttur.

YEŞİL ÇAYDAN 3.37 KAT DAHA GÜÇLÜ

Bilim insanları kekiğin, dünya üzerindeki en etkili ve doğal antibiyotik olduğunu kanıtladı. Kekik yağı, antioksidan olarak yeşil çaydan tam 3.37 kat daha güçlüdür.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir kavanoza 1 kaşık kekik ekleyin ve üzerine 300 ml kaynamış su ilave edin. Karışımı 15 dakika bekletin ve daha etkili bir hale getirmek için üzerine biraz limon ekleyin.