Yaz kış sen sevile içeceklerden olan limonata tarifini sizler için derledik. Peki, limonata nasıl yapılır? Limonata tarifinin malzemeleri neler?
İşte limonata tarifi…
LİMONATA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 6 adet büyük boy limon
- 1 adet portakal
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 litre soğuk su
- Yarım demet taze nane
LİMONATA NASIL YAPILIR?
Limon ve portakalların kabuklarını bir kaba rendeleyin.
Üzerine şeker ilave edin elinizle iyice ovun.
Ardından üzerine sıcak su döküp şeker eriyinceye kadar karıştırın.
Kabuklarını rendelediğiniz portakal ve limonların suyunu sıkıp şekerli karışıma ilave edin.
Limonata özünü süzgeçten geçirin ve buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine su ve nane yaprakları ilave edip servis edin.