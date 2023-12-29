Limonu böyle yiyenlere kötü haber. Böbrekleri yok ediyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Limonu böyle yiyenlere kötü haber. Böbrekleri yok ediyor
Limonu sık sık ve aşırı miktarda tüketilmesi durumunda sağlığa birçok zararının olduğu ortaya çıktı.

Limon, salatalarımızda ve hastalandığımızda çaylarımızda kullandığımız bir meyve olduğu biliniyor.

Ancak limonu çok fazla veya yanlış yollarla tükettiğimizde, vücudumuza faydadan çok zarar verebileceği bildirildi.

İşte bunun nedenleri...

DİŞLERİMİZİ BOZABİLİR

Limonun asidik bir meyve olduğu bildirildi. Eğer limonu sık sık ve aşırı miktarda tüketirsek, dişlerimizde çürüme ve hassasiyet oluşabileceğinin altı çizildi.

BAŞ AĞRISINA VE MİGRENE SEBEP OLABİLİR

Turunçgiller, baş ağrısı ve migreni tetikleyebilen bir grup meyve olduğunun altı çizildi. Bunun sebebi, limon gibi turunçgillerin, tiramin adı verilen ve baş ağrısına yol açabilen doğal bir madde üretmesi olabileceği ifade edildi.

Bu konuda kesin bir kanıt olmasa da, araştırmalar turunçgil yiyenlerde migren riskinin arttığını gösterdiği bildirildi.

MİDE AĞRISINA VE KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR

Limon suyu, çok fazla içildiğinde, midemizi rahatsız edebilir. Sindirim sistemimiz, limon suyunun asitliğini hemen nötralize edemez, bu yüzden mide asidimiz uzun süre yüksek kalır. Bu da, sindirim sisteminin iç yüzeyinin iltihaplanmasına ve mide ağrısı ile kabızlığa sebep olur.

BÖBREK TAŞLARINA YOL AÇABİLİR

Limon kabuğunda, oksalat adı verilen bir madde çok bulunur. Bu madde, vücudumuzda kristalleşerek böbreklerimizde taş oluşturabilir. Bu taşlar, böbreklerimizin işlevini bozabilir ve ağrılı olabilir.

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