Limonun fiyatı pes dedirtti. Cebinizdeki para limon gibi sıkılıyor

Limon üreticide 3,5 lira, market tezgahında ise 16,73 TL...İnanılır gibi değil...Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB'un Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar martta üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin konuştu, üretici ile market tezgahları arasındaki fiyat farkını değerlendirdi.

Üretici ile market arasındaki kilo fiyat farkına işaret eden Bayraktar, mart ayında en çok fiyat farkının yüzde 378 ile limonda olduğunu belirtti. Bayraktar'a göre üreticiden 3,5 liraya alınan limonun market tezgahlarında ortalama 16,73 TL'ye tüketiciye sunulduğunu belirtti.

Bayraktar'a göre fiyat farklarında limondan sonra yüzde 255,2 ile kuru incir, yüzde 245,9 ile patlıcan, yüzde 232,4 ile yeşil soğan, yüzde 184,3 ile maydanoz sıralandı.

Limonun 4,8 kat, kuru incirin 3,6 kat, patlıcanın 3,5 kat, yeşil soğanın 3,3 kat, maydanozun 2,8 kat fazlaya satıldığını işaret eden Bayraktar, üreticide 3 lira 50 kuruş olan limonun markette 16 lira 73 kuruşa, 115 lira olan kuru incirin 408 lira 48 kuruşa, 15 lira 88 kuruş olan patlıcanın 54 lira 93 kuruşa, 10 lira 17 kuruş olan yeşil soğanın 33 lira 81 kuruşa, 4 lira 33 kuruş olan maydanozun 12 lira 31 kuruşa satıldığını kaydetti.

Martta üreticide 31 ürününün 10'unda fiyat artışı, 12'sinde fiyat düşüşü görüldüğü, 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 46,4 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 29,4 ile domates, yüzde 26,6 ile salatalık, yüzde 24,9 ile patlıcan, yüzde 23,3 ile marul, yüzde 18,7 ile patates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 55,5 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 40 ile limon, yüzde 17,6 ile kuru soğan, yüzde 17,4 ile sivri biber, yüzde 12,5 ile kabak takip etti."

DENETİMLER ARTIRILMALI

Üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine ait tespitleri de paylaşan Bayraktar bu ay marketlerde 23 üründe fiyat düşüşü yaşandığını ifade etti. Bayraktar'ın tüketicilere bir de uyarısı vardı. Tüketicilerin market ve pazarlar arasındaki değişen fiyatları göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyleyen Bayraktar alışverişlerde fiyat araştırması yapmaları önerisinde bulundu.