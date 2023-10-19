Limonun içi ayrı dışı ayrı nimet. Kabuklarıyla mutfak araç gereçleri nasıl temizlenir?

Gün olmuyor ki limonun faydaları ortaya çıkmasın. Peki, limonun kabuklarıyla mutfak araç gereçleri nasıl temizlenir? Tüm detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Limonun içi ayrı dışı ayrı nimet. Kabuklarıyla mutfak araç gereçleri nasıl temizlenir?

Limonun tadı ve kokusu kadar kabuğu da faydalıdır. Limon kabukları, mutfakta doğal ve etkili bir temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Limon kabuklarının içerdiği asit ve esansiyel yağlar, leke ve koku giderici özelliklere sahiptir.

Limon kabuklarını şu şekilde değerlendirildi:

Kesme Tahtası Temizliği: Kesme tahtanızın üzerine yarım limon kabuğu ile bastırarak ovalayın. Böylece kesme tahtanızdaki leke ve kokuları yok edebilirsiniz. Sonra kesme tahtanızı suyla yıkayın ve kurutun.

Tava ve Tencere Temizliği: Tava veya tencerenizi ılık suyla doldurun ve birkaç limon kabuğu atın. Kaynar su ekleyerek bir süre kaynatın. Limon kabuklarının asidi, tava veya tencerenizin içindeki leke ve kirleri çözer. Daha sonra normal şekilde yıkayın.

Su Lekesi Temizliği: Mutfak eşyalarınızda oluşan su lekelerini limon kabukları ile kolayca temizleyebilirsiniz. Limon kabuğunu lekeli bölgeye sürterek, su lekesini çıkarın. Limon kabukları aynı zamanda hoş bir koku bırakır.

Tezgah Temizliği: Mutfak tezgahınızı kimyasal kullanmadan limon kabukları ile temizleyebilirsiniz. Bir limon kabuğunu tezgahınıza sürerek, tezgahınızdaki leke ve kirleri giderin. Ardından ıslak bir bez veya süngerle silin ve kurulayın. Limon kabuklarını mutfakta temizlik için kullanarak hem doğaya hem de cebinize katkıda bulunabilirsiniz. Limonun içiyle yemeklerinize lezzet katarak, dışıyla da mutfak eşyalarınızı parlatarak, limonun nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Limonun içi de dışı da ayrı güzelliklerdir, bu güzellikleri görmek ise sizin elinizdedir."

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